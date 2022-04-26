20.7 ألف معاملة عبر الكاتب العدل الرقمي بمحاكم دبي في الربع الأول من 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشف أحمد الحوسني مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، عن أن الإدارة أنجزت 20 ألفاً و729 معاملة رقمية في الربع الأول من عام 2022، وقد بلغ عدد معاملات الكاتب العدل العام الورقية 42 ألفاً و404 معاملات ورقية، وبلغ عدد معاملات الكاتب العدل الخاص الورقية 34 ألفاً و58 معاملة ورقية، والمعاملات التي أنجزت للمتعاملين خارج الدولة 2000 معاملة.

كما أنجزت 354 معاملة للنزلاء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بدبي بالاتصال المرئي. وأشار إلى أن الكاتب العدل يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين، بتقديم خدماته من خلال مراكز خدمة مختلفة ومنها مركز البرشاء، والبرشاء مول، ومركز وافي، إلى جانب الانتقال إلى خارج مراكز الخدمة لمن يطلب الخدمة لأصحاب الظروف الخاصة ككبار السن والمرضى في المستشفيات.

بالإضافة إلى العديد من مكاتب الكاتب العدل الخاص المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي حرصاً من الإدارة على تقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع، والحرص على إطلاق خدمات مبتكرة تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك عبر تيسير الخدمات لهم من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، للسعي لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم.

كما تحدث مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي عن «الكاتب العدل الرقمي» الذي يعد حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي، والتي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان ومن دون أي قيود ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية وهو الأمر الذي يترجم توجهات قيادتنا الرشيدة في التحول نحو حكومة ذكية، سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع، إذ تتضمن خدمة الكاتب العدل الرقمي جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها، وتشتمل الخدمة المؤتمتة بالكامل على مراحل التسجيل وإدخال البيانات بالتكامل مع نظام الهوية الإماراتية، وإرفاق المستندات الداعمة للمحرر ودفع الرسوم.

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