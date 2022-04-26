بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي والقنصلية البحرينية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعود حسن علي النصف، القنصل العام البحريني، بحضور اللواء أستاذ دكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البحرينية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اهتمام

وأكد معالي الفريق عبد الله المري، اهتمام شرطة دبي بتعزيز التعاون مع القنصلية البحرينية، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد سعود حسن علي النصف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، والسمعة العالمية التي حققتها في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تميزها في تأمين الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، متمنياً لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة محلياً ودولياً.

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