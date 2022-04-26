316 دورية لتأمين عطلة عيد الفطر في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إتمام استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والمرورية والوقائية لاستقبال ليلة 27 وعطلة عيد الفطر السعيد بتسيير 316 دورية عسكرية ومدنية، وذلك انطلاقاً من حرصها على بسط الأمن والأمان بكافة أرجاء الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالقيادة.

واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية الشاملة التي تم إعدادها لليلة 27 رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، من قبل الإدارات المختصة، حيث تم الكشف عن تخصيص 316 دورية عسكرية ومدنية، وتسييرها في كافة المناطق والشوارع الرئيسية داخل مدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى، وتنظيم حركة السير بجميع الميادين، والتقاطعات.

وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد، بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكلٍ عام. وأشار العميد عبد الله مبارك بن عامر، إلى أهمية وقوف المركبات بشكل صحيح والحد من الوقوف العشوائي خلال صلاتي التراويح والتهجد، وصلاة العيد، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير، وإعاقة حركة مركبات الشرطة أو الدفاع المدني، والإسعاف في حالات الطوارئ.

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