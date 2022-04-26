300 ضعف نمو قدرة دبي الإنتاجية من الكهرباء

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء من 43 ميجاوات عام 1970 إلى 13,417 ميجاوات عام 2021 أي بزيادة تفوق 300 ضعف .

كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة من 0 جالون (لم يكن هناك محطات تحلية وجرى حينها تزويد إمارة دبي المياه بالاعتماد على آبار المياه الجوفية فقط) إلى 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

حرص

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة حرصت على مراعاة البيئة في جميع مراحل عملها وعملت في هذه السنوات على رفع نسبة اعتمادها على الطاقة النظيفة والمتجددة وحافظت على المياه الجوفية لضمان استدامة الموارد وتعزيز الأمن المائي في الدولة وإمارة دبي.

وأضاف: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتطوير تجارب فريدة تجعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والمياه والاقتصاد الأخضر وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وأسهمت البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الهيئة واعتمادها الابتكار والتخطيط العلمي السليم في تمكينها من مواكبة ازدهار دبي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة».

ألواح

وتابع معاليه: «تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 13,417 ميجاوات من الكهرباء منها 1527 ميجاوات من الطاقة المتجددة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد بنظام المنتج المستقل على مستوى العالم وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

ويعد مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي ومجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه من الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي خدمات كهرباء ومياه ذات جودة عالية.

فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة 490 مليون جالون من المياه يومياً منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي. ونهدف للوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030».

تقنيات

وتعتمد الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه. وتتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات ففي عام 2021 بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة بـ6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة بـ15% في أمريكا الشمالية.

وسجلت الهيئة أقل متوسط انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً في عام 2021 مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

3.5

تقدم «كهرباء دبي» خدماتها لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 ملايين نسمة إضافة إلى الملايين من زوار دبي سنوياً. وبلغ عدد حسابات الكهرباء لدى الهيئة 1,061,476 حساباً بنهاية عام 2021 مقارنة بـ752,505 حسابات بنهاية عام 2016 وبزيادة قدرها 41%.

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