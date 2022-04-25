لجنة القيادة العليا برأس الخيمة تناقش تطبيق سياسة تطوير الأداء الشرطي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة الرابع للعام 2022 بحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة.

وأشاد رئيس اللجنة خلال الاجتماع بالعناصر الشرطية المتميزة التي تعمل بشرطة رأس الخيمة، وتؤدي مهامها الموكلة إليها بكفاءة وإخلاص.

وكرّم العقيد عمر محمد العود الطنيجي نائب مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، تقديراً وعرفاناً لجهوده المتميزة المبذولة في تحقيق نتائج متميزة ريادية للأداء الشرطي بإدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات.

تناول الاجتماع مجموعة من المحاور الهامة التي تدعم تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لجميع قطاعات الشرطة من بينها نظام تتبع لوحات المركبات، وتحديات ومؤشرات الخدمات ذات الأولوية، ومؤشر نسب الاستخدام للخدمات الإلكترونية والذكية وناقش التقرير الإحصائي الأمني للربع الأول.

ودعا قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى ضرورة تطبيق سياسة التطوير والتحسين المستمر بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الشرطي، والخدمات المقدمة للجمهور التي تعكس مدى اهتمام اللجنة العليا برأس الخيمة، بمتابعة مجريات العمل في مختلف المجالات الشرطية والأمنية على مستوى الإمارة، مؤكداً أهمية الالتزام بتطبيق استراتيجية وزارة الداخلية ومبادراتها، واستحداث المشاريع والمبادرات التطويرية التي تدعم تحسين وتطوير الأداء وتسهم في تحقيق الاستدامة والريادة للقطاعات الشرطية كافة.

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