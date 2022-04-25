حملات لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كثفت بلدية دبا الفجيرة جهودها خلال شهر رمضان، بانطلاق عمليات الرقابة والحملات التفتيشية على السوق الرمضاني والمنشآت الغذائية والمحلات والمطاعم، حيث قامت فرق التفتيش بزيارة 170 منشأة غذائية، للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور، ولضمان التزام كافة المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية للتأكد من عدم التلاعب بها خلال الشهر الكريم.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن البلدية أصدرت 56 تصريحاً ليشمل 22 تصريحاً للبيع أمام جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح وأمام سوق البدية للخضار والفواكه، بالإضافة إلى 24 تصريحاً للبيع أمام المحلات، إلى جانب 10 تصاريح للأسر المنتجة.

حملات

وقال إنه خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، نفذت البلدية حملات ميدانية وجهت إلى المنشآت المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية، التي تعمل على إعداد وتحضير الأطعمة؛ وذلك للتحقق من اتباعها اشتراطات الصحة العامة لتقديم أفضل أنواع الأطعمة للمستهلكين، وتم خلالها مصادرة 48 كغم من المواد الغذائية، ومخالفة وإنذار 58 منشأة لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية ووجود بطاقة صحية منتهية للعاملين في المنشآت، وعدم الالتزام بحدود المحل المسموح بها، بالإضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.

ونوه بأهمية الالتزام بكافة اشتراطات الصحة العامة، والالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وطالب الجمهور بضرورة التعاون و الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092443399) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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