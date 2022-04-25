«ضمان» توسع نطاق عملياتها في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «ناس لإدارة الخدمات» الرائدة بمجال إدارة العمليات والخدمات على مستوى المنطقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها وتوفير باقة من الخدمات المتنوعة لمتعامليها الحالين والمحتملين على مستوى دبي والمناطق الشمالية.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لشركة ضمان بحضور حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، وعمير نظامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ناس».

وقال حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: «إن شراكتنا مع شركة ناس تسهم في تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الخدمات والقيمة المضافة التي نقدمها لمتعاملينا على مستوى الدولة، إلى جانب مواصلة العمل على توفير أفضل بنية تحتية تشغيلية لتلبية احتياجات مشتركينا بمختلف احتياجاتهم».

وأضاف المحياس: «نحرص على تقديم تجربة استثنائية لمتعاملينا في ضمان، وهو الأمر الذي عزز من توجهاتنا لاختيار «ناس» كشريك استراتيجي، وذلك نظراً لسجلهم الحافل بالإدارة الفاعلة لوثائق التأمين وخدمة المتعاملين، فضلاً عن التزامهم بتبني الابتكار الرقمي وتوظيفه في تعزيز تجربة المتعاملين بشكل مستمر. كما سنسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بتجربة متعاملينا وموظفينا في كلا الجانبين».

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