جسر جوي إماراتي خلال 3 أشهر لدعم إثيوبيا وإغاثة سكان تيغراي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد دولة الإمارات من أوائل الدول في تقديم الجهود الإغاثية إلى كافة الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، إيماناً من القيادة الإماراتية الرشيدة بأن العالم يجب أن يتضامن ويقف صفاً واحداً تجاه القضايا الإنسانية الملحة وأن يُسخّر كافة الجهود لإغاثة المحتاجين حول العالم.

وفي إطار استجابة دولة الإمارات لدعم الشعب الإثيوبي والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب خاصة لسكان إقليم تيغراي، تم تسيير جسر جوي اشتمل على مدار الثلاثة شهور الماضية /من فبراير وحتى اليوم/ على 18 طائرة من الإمدادات الإغاثية، منها 9 طائرات إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحمل 420 طناً من المواد الإغاثية والغذائية، و9 إلى مدينة ميكيلي في إقليم تيغراي تحمل 280 طناً.

وقد استفاد من هذا الدعم ما يقرب من 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر تضرراً، منهم 960 ألفاً من الأطفال والنساء.

كما قدّمت دولة الإمارات 85 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل: برنامج الأغذية العالمي بقيمة 60 مليون دولار، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ 11 مليون دولار، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بـ 6 ملايين دولار، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ 5 ملايين دولار، والهيئة الطبية الدولية بـ 1.3 مليون دولار، وغيرها من المنظمات بـ 1.7 مليون دولار أمريكي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز