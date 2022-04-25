"بيت الخير" تصدر كتاب "زايد الخير رائد الخمسين"

المصدر: وام

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أصدرت جمعية بيت الخير كتابا تحت عنوان "زايد الخير رائد الخمسين وقمة العمل الخيري و الإنساني " استعرضت فيه جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في دعم العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وحول العالم بهدف التذكير والتعريف بإنجازاته الرائدة في بناء مجتمع الإمارات المتكافل وتسليط الضوء على شخصيته الفذة وسجاياه الإنسانية الفريدة قدوة ومثالا رفيعا للعاملين في الحقل الخيري والإنساني.

وقال عابدين طاهر العوضي مدير عام "بيت الخير" : تضع "بيت الخير" بين يدي شركائها وداعميها والمحسنين الذين منحوها ثقتهم هذا الكتاب الذي يضم شهادات سطرتها نخبة من أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وكبار الدولة والشخصيات العامة والمحسنين والداعمين لجمعية بيت الخير و التي تشيد بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" رائد العطاء الوطني والإنساني الذي نحيي ذكراه العطرة هذه الأيام ونحن نحتفل بمرور خمسين عاما على قيام دولتنا الحبيبة التي قامت بفضل جهوده وفكره وحكمته وحنكته لتصل اليوم إلى هذه المكانة المرموقة التي وضعتها في مقدمة دول العالم استقرارا ونماء ورخاء وازدهارا.

تضمن الكتاب فصلا تاريخيا استعرض سيرة و مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مؤسس الاتحاد صاحب الحلم الكبير الذي تجلى على أرض الواقع دولة متقدمة صارت مثالا بين دول العالم في حداثتها و إنجازاتها في ميادين البناء والتعمير والتطوير في مختلف مناحي الحياة وبناء الإنسان الإماراتي على أسس الانتماء والطموح والسعي للمستقبل ما أحدث نقلة هائلة في مجتمع الإمارات تجلت في المكانة العالمية المرموقة التي حققتها في مختلف المؤشرات التنموية وفي مقدمتها مؤشر العطاء الإنساني الذي اعتلت قمته لسنوات.

ضم كتاب "زايد الخير رائد الخمسين وقمة العمل الخيري والإنساني" باقة منوعة من الكلمات التي سطرها أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود مع شهادات مكتوبة لعدد كبير من الشيوخ والوزراء والشخصيات العامة تحت عنوان "شهادات في حبّ زايد الخير" عبروا فيها عن حبهم للشيخ زايد و اعتزازهم بعطائه الوطني و الإنساني داعين الله أن يرحمه الله سبحانه رحمة واسعة .

و صدر الكتاب بطبعة فاخرة تليق بقيمة وقامة صاحب المناسبة من القطع الكبير وتضم 300 صفحة مشفوعة بالصور الملونة والمعبرة.

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