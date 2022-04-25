"مبادلة" تتبرع بـ 5 ملايين درهم لمبادرة "المليار وجبة"

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، تبرعها بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" الأشمل من نوعها والتي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لتوفير الدعم الغذائي المباشر للمحتاجين والجوعى في المجتمعات الفقيرة في 50 دولة حول العالم.

و تسرّع مساهمة "مبادلة" الوصول إلى هدف المليار وجبة لتوفر شبكة أمان غذائي للأقل حظًا، وتأمين المكونات اللازمة لإعداد ملايين الوجبات الأساسية للفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية، فيما بدأت عمليات التوزيع مبكرًا في عدة دول منها الأردن، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، والهند، ولبنان.

وتشكل مساهمة مبادلة إضافة نوعية إلى التبرعات التي يقدّمها الآلاف من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمنظمات الخيرية والإنسانية، وتعكس حرص مجتمع الإمارات على التزام الدور الإنساني وتقديم العون للفقراء وهي بذلك تعزز سجل الدولة مساهما فاعلا في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية على مختلف المستويات في المنطقة والعالم.

وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، في مبادلة: "تحرص مبادلة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، المستمدة من رؤية وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تجسّد أسمى معاني الخير والعطاء والعمل الإنساني التي غُرست قيمها في دولتنا بفضل قيادتنا الرشيدة. ونفخر دوماً بدعم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في سعيها لمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أرجاء العالم".

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