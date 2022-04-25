«أبوظبي للزراعة» تطلق أطلس الأمراض الجراحية في الجمل وحيد السنام

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية النسخة الأولى من أطلس الأمراض الجراحية في الجمل وحيد السنام «Color Atlas of Camel Surgical Affections»، المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

ويعد الأطلس الأول والفريد من نوعه على مستوى العالم المتخصص في جراحة الإبل العربية «وحيدة السنام»، حيث يسلط الضوء على كل الأمراض التي تصيب الجمال المنتشرة في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام.

ووقع سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتورة مونيك إيلويت مدير عام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، النسخة الأولى من الأطلس خلال زيارتها الأخيرة مع الوفد المرافق إلى الهيئة، حيث ستتولى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التسويق للأطلس لدى أعضائها ونشره عبر منصتها الإلكترونية.

وأكد راشد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية، أن الأطلس يمثل باكورة الجهود ونتاج الخبرات التي تم اكتسابها خلال سنوات العمل في مجال جراحة الإبل بالمستشفى البيطري التابع للهيئة، حيث يحتوي على أسس التدخل الجراحي للأمراض الجراحية التي تصيب الإبل، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من الصور التي توضح الأعراض المرضية في الحيوانات بالحقل وطريقة التدخل الجراحي.

مرجع

وأشار الدكتور محمد نايف طلفاح أخصائي أشعة من المستشفى البيطري بالوثبة، إلى أن الأطلس يعد بمثابة مرجع عالمي معتمد لطلاب الطب البيطري وعلم الحيوان، لما يحتويه من معلومات قيمة ونادرة لأمراض الإبل الجراحية الشائعة ونادرة الحدوث كما يعد مرجعاً مناسباً للأطباء الجدد المقبلين على العمل في ميدان الجمال والذي ما زال مبهماً حتى يومنا هذا مقارنة بميادين العمل مع أنواع الحيوانات الأخرى.

ويضم الأطلس نتاج خبرات الجراحة البيطرية على مدى عشرين عاماً، حيث استغرق العمل على إنجازه خمس سنوات، ويشمل ما يقارب 70 مرضاً مختلفاً وبعض طرق التدخل الجراحي المقترحة، بالإضافة إلى شرح توضيحي لصور من ميدان العمل داخل الإمارة، موزعة على سبعة فصول مختلفة تم خلالها تسليط الضوء على عدة مواضيع مثل طرق الربط المختلفة للجمل في الحقل وتخديره ومن ثم السيطرة عليه والذي هو بمثابة مفتاح العملية الجراحية الناجحة.

كما يستعرض الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات تستدعي التدخل الجراحي، والأمراض الجراحية في الجهاز الهضمي، والأمراض الجراحية التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي والأمراض الجراحية الجلدية المختلفة والأمراض الجراحية في كل من الأنف والأذن والعين.

الجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كانت قد وقعت مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اتفاقية بشأن تأسيس مقر شبه إقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث قدمت الهيئة بموجب الاتفاقية بعض المساهمات الطوعية المالية والعينية السنوية تتعلق بعمل مكتب التمثيل شبه الإقليمي للمنظمة في أبوظبي.

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