انتشار واسع النطاق لعدوى "الشيغيلا" المقاومة للأدوية في أوروبا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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قالت دائرة الصحة ـ أبو ظبي أنها تلقت إخطارا من منظمة الصحة العالمية بتاريخ 24 مارس 2022 يفيد بارتفاع غير عادي في عدد حالات بكتيريا extensively drug-resistant (XDR) Shigella sonnei)) المقاومة للأدوية على نطاق واسع والتي أبلغ عنها في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وعدة بلدان أخرى في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية منذ أواخر عام 2021 مثل النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، النرويج، إسبانيا.

وتؤكد المنظمة الدولية أنه على الرغم من أن معظم الإصابات المسجلة ببكتيريا (Shigella sonnei) تُسبب مدة زمنية قصيرة من المرض وحالات وفاة منخفضة، إلا أن مرض الشيغيلات (shigellosis) المقاومة للأدوية المتعددة (MDR) والمقاومة للأدوية على نطاق واسع (XDR) هو مصدر قلق للصحة العامة.

وأضافت أنه خلال الجهود المبذولة للتحري عن المرض، تم الإبلاغ عن عدد من حالات البكتيريا المقاومة لأنواع مختلفة من المضادات الحيوية مما يترك خيارات علاجية محدودة للغاية للحالات المتوسطة إلى الشديدة، حيث يمكن أن تنتقل بكتيريا (S.Sonnei) عن الطريق البراز بالاتصال المباشر أو غير المباشر، واستهلاك الطعام أو الماء الملوث، أو التصال مع شخص مصاب، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً: الإسهال المائي أو الدموي، وآلام البطن والتشنجات والحمى والغثيان والقيء، وفقدان الشهية والصداع والشعور بالتوعك.

وأكدت المنظمة الدولية على أنه استنادا إلى المعلومات المحدودة المتاحة في هذه المرحلة، فإنّ احتمالية الانتشار من أوروبا إلى غيرها من البلدان عالية لذا يجب على جميع المهنيين الصحيين أن يكونوا أكثر يقظة بالتعامل مع أي من الحالات المشتبهة أو المؤكدة للإصابة بالبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة أو المقاومة للأدوية على نطاق واسع، الانتباه إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى والمسافرين القادمين من المناطق عالية الخطورة.

وأصدر الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبو ظبي تعميما دعا فيه مزودي الرعاية الصحية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من الحالات المشتبه بها أو مؤكدة الإصابة بالبكتيريا (MDR or XDR Shigella Sonnei) إلى مركز أبوظبي للصحة العامة من خلال موقع التبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية الأمراض المنقولة بالغذاء، وأخذ العينات المخبرية المطلوبة والتنسيق وإرسالها إلى مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية وفقا لدليل الاجراءات، وضرورة اتخاذ الاحتياطات القياسية واحتياطات مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض مصاب أو مشتبه بإصابته.

وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع مركز أبوظبي للصحة العامة عبر البريد الإلكتروني: dalmarzooqi@adphc.gov.ae

ووفقا لمايو كلينك تُعَد عدوى الشيغيلا (داء الشيغيلات) عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم الشيغيلا. تبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بالشيغيلا في شكل الإسهال، والذي عادة ما يكون مصحوبا بالدم، وهي معدية جدا حيث يصاب الأشخاص بالشيغيلا عند ملامسة كميات صغيرة من البكتيريا من براز شخص مصاب على سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرُّضَّع أثناء التدريب على استخدام المراحيض. يمكن أن تنتقل أيضًا بكتيريا الشيغيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة.

وتزداد احتمالية إصابة الأطفال دون سن الخامسة بعدوى الشيغيلا، لكن يمكن أن يحدث ذلك في أي عمر. وتشفى عادةً الحالات المرَضية الخفيفة من تلقاء نفسها في خلال أسبوع. عندما يتطلب الأمر تناول علاج، يصف الأطباء عادةً مضادات حيوية.

ويوجد 4 أنواع من بكتيريا الشيغيلا المسببة للعدوى للبشر وتعد شيغيلا سونية (shigella sonnie) هي الأكثر انتشارا.

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