طرق دبي تربط "دبي الجنوب" بشبكة الحافلات العامة في الإمارة

المصدر: البيان

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تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في إطار التعاون مع القطاع الخاص، في 19 مايو المقبل خطاً جديداً للحافلات العامة لربط منطقة دبي الجنوب بشبكة الحافلات العامة وذلك بهدف تحسين وتطوير التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط الحضري في الإمارة. وسيعمل الخط المذكور، الذي أُطلِقَ عليه اسم (DS1)، بين محطة مترو إكسبو 2020 ومنطقة دبي الجنوب.

وأكّد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إن هذا الخط سيعمل من محطة مترو اكسبو 2020 إلى منطقة دبي الجنوب ابتداءً من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل وبزمن تقاطر كل 90 دقيقة.

وقال شاكري: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائما على تقديم أفضل حلول النقل الجماعي وأكثرها كفاءةً إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تسعى الهيئة باستمرار إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة لتقديم حلول آمنة ومستدامة في مجال النقل الجماعي ومنها الحافلات العامة في عموم إمارة دبي. وتخضع الطلبات الواردة إلى الهيئة من جهات مختلفة في الإمارة إلى دراسة جدوى وبحث مستفيض ومسوح ميدانية قبل التدشين الفعلي للخدمة".

وأضاف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إن هذه الخدمة ستخضع طوال تشغيلها إلى تقييم دقيق للوقوف على مدى جدواها من جميع الجوانب المالية والتشغيلية وغيرها من جوانب وعوامل الاستمرار والنجاح للإيفاء باحتياجات رواد المواصلات العامة في إمارة دبي.

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