دبي تتألق بأجواء رمضانية رائعة في شوارعها ووجهاتها الشهيرة

المصدر: وام

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تتألق مدينة دبي خلال رمضان المبارك بالأضواء والزينة الرمضانية المبهرة في أبرز مناطقها وشوارعها الرئيسية ووجهاتها المشهورة مثل "برج خليفة" و"برواز دبي" و"عين دبي" والعديد من الوجهات ومراكز التسوق المختلفة .

وقدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن حملة "رمضان في دبي" تجارب رائعة مع العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية بالإضافة إلى العروض الترويجية المميزة لوجبات الإفطار والسحور وغيرها ضمن أجواء رمضانية مذهلة يمكن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بها.

واستقبلت " دبي " شهر رمضان في أبهى حلة من خلال المجسمات وتصاميم الإضاءة التي توزعت على العديد من الأماكن في المدينة للاحتفال بهذا الوقت المميز من العام.

وتزينت مراكز التسوق والوجهات المفضلة لدى سكان وزوار دبي بديكورات رمضانية ضخمة جذابة وإضاءات رائعة و التي شملت "لا مير" و"سيتي ووك" و"ذا بييتش"و"سوق المرفأ "و " وجهة السيف " و "بلوواتر" و" دبي فستيفال سيتي مول"و"ميركاتو مول"و"نخيل مول" و"مول الإمارات"و"فستيفال بلازا سيتي سنتر" و"مردف سيتي سنتر ديرة" و"ابن بطوطة مول".

وتم إطلاق خمس أسواق ليلية مميزة خلال شهر رمضان المبارك وذلك في "دبي فستيفال سيتي مول"و"السيف" و"مول الإمارات" و"ميركاتو مول" و"بلوواترز" حيث يمكن للعائلات والأصدقاء خوض تجربة غامرة تمزج بين التسوق والاستمتاع بأصناف الطعام اللذيذ والأنشطة الترفيهية والثقافية.

ويقدم السوق الليلي في "دبي فستيفال سيتي مول" بالتعاون مع "رايب باي ذا باي" لزوراه تجربة فريدة من نوعها في المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار والسحور وجلسات الترفيه الموسيقية العربية و تجربة ركوب الجمال وغير ذلك من الأنشطة.

فيما تعرض"القرية الإماراتية" داخل المول التقاليد الأصيلة للشعب الإماراتي خلال شهر رمضان مثل ورش العمل و قصص الحكواتي للأطفال وتجهيزات تراثية وفنون الخط العربي.

وفي "وجهة السيف" يعرض سوق السيف الرمضاني الليلي جميع أنواع المنتجات المختلفة خلال الفترة من وقت الإفطار حتى منتصف الليل ومن بينها ديكورات المنزل الرمضانية وفوانيس رمضان ومنتجات الأطفال وحلويات رمضان.. فيما يقدم معرض فني مميز في الهواء الطلق في " السيف "مجموعة من الإبداعات الفنية بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون و"أرابيسك" إضافة إلى التركيبات الفنية المعاصرة والعروض الفنية والأنشطة الحي.

ويضم "مول الإمارات" فعاليات مميزة تعكس روح التراث الإماراتي المحلي من خلال سوق "رمضانيات زمان أول" الذي يقدم أنشطة ترفيهية مميزة وورش عمل و الكثير من المنتجات و الأطعمة المحلية التي تناسب مختلف أفراد العائلة والجمهور.

بينما قدم "ميركاتو مول" سوقين في رمضان خلال ساعات عمله الرسمية الأول بعنوان "بحبك يا رمضان'' وهو سوق متنقل لتسويق أحدث المستلزمات الرمضانية والثاني "سوق المسك " الذي قدم أحدث مجموعات العبايات والقفطان .

وفي جزيرة "بلوواترز" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس" تضم الأسواق الرمضانية مختلف أنواع المأكولات المحلية إضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش والفعاليات الترفيهية مع عازفي العود والقانون وفن نقش الحناء وأنشطة الأطفال مثل الرسم وقصص الحكواتي.

وتقدم عدد من المتاجر في دبي مجموعة من العروض الترويجية التسويقية الجذابة في رمضان على تشكيلة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية في الموضة والجمال وديكور المنزل وغيرها في حين تقدم العديد من الفنادق لسكان وزوار دبي عروضا رائعة على الإقامة والمطاعم وأماكن الجذب السياحي للاستمتاع بشهر رمضان المبارك في دبي هذا العام.

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