توقعات بسقوط أمطار في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والداخلية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً غرباً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والثاني عند 04:55 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند الساعة 07:28 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والثاني عند الساعة 01:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 65 15

دبي 38 27 55 20

الشارقة 38 23 50 15

عجمان 37 26 80 30

أم القيوين 38 20 65 20

رأس الخيمة 40 20 50 15

الفجيرة 36 28 80 25

العين 39 29 35 10

ليوا 40 25 65 15

الرويس 35 24 80 35

السلع 35 23 75 30

دلما 33 25 85 35

طنب الكبرى 30 27 85 40

طنب الصغرى 30 27 85 40

أبو موسى 30 27 85 40

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