"دار البر" تقدم 5 ملايين درهم دعما لمبادرة "المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلنت جمعية " دار البر " تقديم 5 ملايين درهم دعماً لمبادرة " المليار وجبة "، الأكبر في المنطقة، التي تنطلق من دولة الإمارات لتقدم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة وتوفر شبكة أمان غذائي للفئات الأشد حاجة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وتدعم مساهمات الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ومختلف مكونات قطاعات الأعمال والشركات، توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتقديم الدعم الغذائي المباشر من خلال مبادرة "المليار وجبة" لمستحقيه في أماكن تواجدهم.

ويسهم التبرع المليوني الذي تقدمه "جمعية دار البر" المتخصصة في العمل الإنساني والمجتمعي منذ سنوات، في دعم جهود مبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية، للوصول بالدعم الغذائي والطرود التموينية للمستفيدين مباشرة في المجتمعات الأقل دخلاً التي تغطيها المبادرة.

وأكد محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن مبادرة "المليار وجبة" تُعزز موقع الإمارات على خارطة العمل الخيري والإنساني العالمي، وتُرسخ سُمعة الدولة ومؤسساتها وأبنائها في حقل العمل الخيري حول العالم، وتُصيف الكثير لمُكتسبات الدولة في هذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي، والتي تحققت على مدار العُقود الماضية، ومن أبرزها المركز، الذي حققته خلال الأعوام الماضية، في صدارة دول العالم في حقل المُساعدات الخارجية، قياسا إلى حجم الدخل الوطني الإجمالي.

وقال المهيري : " إن إعلان دولة الإمارات عن انطلاق "مبادرة المليار وجبة" مطلع شهر رمضان لتوفير الدعم الغذائي، يُشكل إضافة نوعية لجهودها الإنسانية عربيا وعالميا، لمد أيادي العون والإحسان لكل فقير ومُحتاج".

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة " دو " أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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