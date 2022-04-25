عطلة عيد الفطر 9 أيام في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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اعتمدت دائرة الموارد البشرية بعجمان، عطلة عيد الفطر السعيد لمدة 9 أيام في الجهات الحكومية بإمارة عجمان وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري ولغاية يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، ويستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 9 مايو، على أن تتولى الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة اتخاذ الترتيبات اللازمة بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها.

جاء ذلك في التعميم رقم (4) الذي أصدرته الدائرة للجهات الحكومية بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1443ه.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية.

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