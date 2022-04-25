«ديليفرو» توفّر للمستخدمين خيارات للتبرع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ديليفرو» لتوصيل الطعام عن مشاركتها في مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، عبر تمكين مستخدمي تطبيقها الذكي، من التبرع بقيمة وجبات غذائية لدعم المبادرة الإنسانية التي تشمل 50 دولة حول العالم.

وبإمكان مستخدمي منصة «ديليفرو» لطلب الطعام التبرع بقيمة وجبات والانضمام لمبادرة «المليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لدعم الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية.

ويوفر تطبيق «ديليفرو» لطلب الطعام خطوات بسيطة سهلة تمكّن المستخدم من التبرع بعدد من الوجبات ابتداءً من 10 دراهم، أو 50، أو 100، أو 300، أو 500 درهم، لتوفير الوجبات للمحتاجين ضمن مبادرة المليار وجبة.

وتعود قيمة إسهامه لتوفير المكونات الغذائية الأساسية المطلوبة لتوفير وجبات طعام مغذية للأفراد والأسر الأقل حظاً حول العالم. وقال أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة مجلس التعاون الخليجي: «يشرفنا في ديليفرو أن نشارك في مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير الدعم الغذائي للمجتمعات الأقل حظاً في 50 دولة. رد الجميل بالعمل الإنساني هدف دائم نسعى إليه في «ديليفرو».

نشكر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على إتاحة الفرصة لنا للإسهام في مبادرة المليار وجبة من دولة الإمارات منصة خيرية عالمية. وفخورون بأن نكون في هذا الموقع الذي يسمح لنا بأن نكون جزءاً من هذه الشبكة المتميزة للإسهام في مكافحة الجوع ونتطلع إلى مواصلة قيم العطاء والخير التي نؤمن بها في ديليفرو في دولة الإمارات».

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