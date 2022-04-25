مواطنون: استراتيجية الإسكان ترتقي بجودة حياة أبناء الوطن

المصدر: دبي - نورا الأمير - مرفت عبد الحميد - رحاب حلاوة

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أكد مواطنون أن القيادة الرشيدة وضعت استراتيجية وطنية للإسكان ترتقي بجودة حياة المواطنين، يتم تنفيذها وفق مراحل متعددة، تشمل جميع المعنيين بالسكن، وتنسجم مع توجهات الدولة ومشاريعها الوطنية التنموية للأعوام الخمسين المقبلة .

تثمين

وثمن سعيد علي نقيب رئيس نيابة في النيابة العامة بدبي القرار لكونه يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة المواطنة، مشيراً إلى أن القرار يعكس حرص حكومة الإمارات وقيادتها على تلمس احتياجات المواطنين من خلال توفير السكن الملائم ورفع قيمة القرض السكني في مقدمة أولويات الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري والرفاهية والأمن والأمان، ولتنفيذ الاستراتيجية التنموية لإمارة دبي كالأفضل وجهة في العالم.

وقالت منال الجوهري: إن الملف الإسكاني في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، يعتبر من أهم الملفات الحكومية، إن لم يكن الأهم، ويتضح ذلك جلياً من خلال تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الملف الإسكاني ملف شخصي له من خلال المتابعة المستمرة للمشاريع الإسكانية في الدولة ودبي بشكل خاص.

قال محمد إبراهيم البلوشي: إن القرار يعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتبار هذا التوجه في مقدمة أولويات الدولة، التي تسعى إلى تحقيق طموحات أبنائها وتوفير سبل العيش الكريم والارتقاء برفاهية وجودة الحياة لهم.

حرص

من جانبه قال المواطن صالح شاكر بأن هذه الاعتمادات تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين واهتمامهم بملف إسكان المواطنين، الذي يأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي ويحظى بمتابعة خاصة، وقال سموه: «كما وعدنا سيبقى ملف إسكان المواطنين ضمن متابعاتي المباشرة وإشراف حمدان ومكتوم، كما أنه يهدف إلى توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة وتأكيداً على حرص القيادة الإماراتية على توفير الحياة الكريمة للمواطنين».

مكرمة

وثمنت نهى الكسواني جهود القيادة الرشيدة وحرصها على توفير المسكن الملائم للمواطنين بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، مشيرة إلى أن هذه المكرمة ضاعفت فرحة المواطنين، حيث إنها تتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقالت إن اعتماد القيادة الرشيدة لهذه الحزمة الإسكانية، يأتي من حرصها على إسعاد المواطنين، واهتمامها بشؤونهم، وبما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسرة متماسكة يضمن تعزيز التلاحم المجتمعي.

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