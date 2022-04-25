خطط إسكانية تعزز سعادة واستقرار الأسر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير المسكن الملائم للمواطنين لتعزيز استقرار الأسر وضمان أمنها الاجتماعي الاهتمام الكبير بهم وبتعزيز سعادتهم، خاصة مع حرص الحكومة، وضع مخطط تفصيلي للعشرين عاماً المقبلة تتضمن الخطط التنموية العمرانية في دبي والتي تخضع لمراجعات دائمة، وتوفير سياسة إسكانية مرنة لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بشكل مستمر.

4 أضعاف

وانطلاقاً من ذلك النهج اعتمد سموه في سبتمبر 2021 ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة، فيما تم التوجيه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً القادمة، كما أمر سموه بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات «قرية الأسرة» في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم.

من جانبها حرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على تنفيذ توجيهات سموه، حيث أعلنت فبراير 2022، بدء إنجاز 803 مساكن بقيمة إجمالية قدرها مليار و185 مليون درهم، تتضمن مشروع مساكن منطقة الخوانيج الثانية بدبي، والذي يشمل إنشاء 667 مسكناً للمواطنين، بقيمة مليار درهم، والبدء ببناء مشروع مساكن منطقة الورقاء بدبي، والذي يشمل بناء 136 مسكناً للمواطنين، بقيمة 185 مليون درهم، ويأتي المشروعان في إطار تعزيز الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040، لاستشراف مستقبل المدن، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين لكي تكون دبي «المدينة الأفضل للحياة في العالم».

سداد مبكر

وأطلقت المؤسسة العديد من المبادرات التي تحقق الاستقرار الأسري المرتبطة بالقروض ذات الصلة برنامج إسكان المواطنين، مثل مبادرة «السداد المبكر»، والتي يتم من خلالها إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض، في حالة قيامه بسداده قبل انقضاء المدة، حيث يتم احتساب قيمة الخصم بناء على عدد السنوات المتبقية من القرض، والقيمة المتبقية كذلك منه، وتصل قيمة الخصم المسموح بها، في إطار هذه المبادرة إلى 300 ألف درهم، وذلك دون احتساب أي خصومات على متأخرات القرض غير المسددة، كما أن أكثر من 1100 مستفيد قد استفادوا من مبادرة «السداد المبكر» منذ إطلاقها، حيث تم خصم أكثر من 114 مليون درهم، وتستهدف المبادرة تحقيق خصومات مضاعفة لمزيد من المستفيدين، خلال المرحلة المقبلة.

مكافآت مالية

وتوفر المؤسسة من خلال مبادرة «عوض» مكافأة مالية، تُمنح للمستفيد التي صدرت له موافقة قرض بناء، وقام بإنجاز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة، وتقوم المؤسسة بمنحها للمستفيد، وتتراوح قيمة الاستفادة من هذه المبادرة من 75 ألف درهم وحتى 375 ألف درهم، وتتراوح نسبة الاستفادة الفعلية من مبادرة «عوض» ما بين 3% إلى 42% من قيمة القرض، وذلك وفق الشروط المعتمدة للاستفادة من المبادرة، وعدد سنوات القرض، وهو ما يوفر خياراً مهماً آخر داعماً لخطط المستفيدين من برامج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ونفذت المؤسسة العديد من المشروعات الإسكانية في العديد من مناطق وأحياء دبي، من بينها منطقة الخوانيج الثانية، وعود المطينة الثالثة، فضلاً عن مساكن في حتا، ومشروع بناء وحدات سكنية في الورقاء الرابعة، وصولا لمشروع في منطقة عود المطينة الأولى ومشروع إنشاء شقق سكنية في منطقة المحيصنة الرابعة، فيما تسعى المؤسسة إلى تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية.

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