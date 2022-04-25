مسؤولون: تعزيز منظومة الرفاه والأمن الاجتماعي

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد، نورا الأمير

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أكد مسؤولون أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد حزمة إسكانية جديدة للمواطنين تعزز الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم من خلال توفير السكن الملائم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، وبما يتوافق مع جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

تثمين

ثمّن المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليارات درهم.

وقال الحميدان إن هذه الحزمة الإسكانية المتنوعة، تأتي في كخطوة جديدة ضمن سلسلة خطوات مستمرة في ملف الإسكان الذي يحظى بمتابعة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للحفاظ على استقرار المجتمع ورخائه.

وأضاف أن المكرمة الإسكانية الجديدة تزامنت مع شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء، ومع قرب عيد الفطر المبارك، لتضاعف من فرحة المواطنين وسعادتهم.

وأكد النائب العام لإمارة دبي أن دولة الإمارات تحرص على تلبية جميع المتطلبات المعيشية للمواطنين، وفق تخطيط سليم وتنفيذ دقيق، وهو ما أسهم بجعلها في مقدمة الدول في مختلف المؤشرات التنموية.

استقرار

نوه أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بالحزمة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمواطنين في دبي، والفرص السكنية المتنوعة التي تضيفها الحكومة والتي تأتي في إطار التسهيل على الشباب وتحسين ظروفهم وتوفير المساكن الملائمة والبيئة المناسبة لمواطنين إمارة دبي.

وقال جلفار إن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار المواطنين، لافتاً إلى أن قرارات القيادة الرشيدة تأتي ملبية لاحتياجات المجتمع وتؤكد مرة بعد أخرى حرصها على سعادتهم وراحتهم وتوفير أفضل سبل العيش لهم.

اهتمامات

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عضو المجلس الوطني الاتحادي، عندما نرى من القائد اهتماماً بشكل شخصي بالإشراف على مشاريع تخص مواطنيه نعلم بأن ذلك القائد هو الوالد الذي يضع أبناءه أمام عينيه ويرى في مستقبلهم طريقاً آمناً تحت مواصفات قياسية.

وأضاف، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ‏هو القائد والوالد الذي تعودنا منه بأن يضع مواطنيه في أولى اهتماماته، وكما كان يقول المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، ‏هنا القيم التي نراها ترتفع عالياً في إمارات الخير والرخاء والسعادة، ‏هنا مستقبل المواطن الذي ترعاه يد القائد الذي استشرف ذلك المستقبل.

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