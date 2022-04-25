اعتماد مستشفيي الكويت والقاسمي بالشارقة لحصد البورد العربي

المصدر: (دبي - البيان)

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اعتمد المجلس العربي للاختصاصات الطبية المعني بتطوير الخدمات الصحية عن طريق تأهيل اختصاصيين في المجالات الصحية يتمتعون بكفاءات مهنية وعلمية عالية، قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الكويت ومستشفى القاسمي بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، للحصول على البورد العربي.

وتسعى المؤسسة إلى تعزيز النظام الصحي من خلال توفير برامج التعليم الطبي وفقاً لأعلى معايير الجودة بهدف إثراء القوى العاملة في الرعاية الصحية في الدولة بأطباء ذوي مهارات وكفاءات عالية مؤهلين لتقديم رعاية صحية آمنة. وأكد الدكتور عيسى المعلمي مساعد مدير مستشفى الكويت للشؤون الطبية والفنية، أن اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الطبية قسم التخدير والعناية المركزة مركزاً معترفاً به للحصول على البورد العربي، يعتبر إضافة نوعية إلى سجلات المستشفى

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