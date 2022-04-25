«بيت الخير» تكرم شركاءها في «يوم زايد للعمل الإنساني»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية بيت الخير بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، حفلاً لتكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشروع «إفطار صائم» في إطار تكثيف أنشطتها الخيرية والإنسانية في يوم زايد للعمل الإنساني.

حضر الاحتفال الذي أقيم في قاعة شركة «دلسكو» في منطقة القوز الصناعية، اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، والدكتور عبدالله لشكري أمين عام اللجنة، وعابدين طاهر العوضي مدير عام «بيت الخير»، وسعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام، ومديرو وممثلو الشركات المكرمة. ووفر مشروع «إفطار صائم» على مدى السنوات العشر الأخيرة ملايين الوجبات المتكاملة لملايين العمال المقيمين من مختلف الجنسيات، وتوج بقيام الشركاء المكرمين بتوزيع 3000 وجبة إفطار على عمال الشركة الحاضرين والمقيمين في سكنة «دلسكو» لإيواء العمال.

وكرمت «اللجنة» «بيت الخير» لجهودها الخيرية في دعم العمال المقيمين، قبل أن تكرمها الجمعية في مقدمة الداعمين، حيث قدم العوضي شهادة شكر وتقدير لإدارة اللجنة، وكتاب «زايد الخير» الفاخر والمعبر، الذي أصدرته الجمعية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، كما تم تكريم بنك دبي التجاري وشركة «نت وورك» وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وتم الإعلان عن تكريم محمد ماجد عبدالله الفلاحي، أصغر متطوع متعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي.

يذكر أن مشروع إفطار صائم قد تجاوز توزيع نصف مليون وجبة مع نهاية العشر الثانية من رمضان، ويبشر حجم طلبات التبرع والمساهمة في المشروع التي وصلت إلى الجمعية في النصف الثاني من الشهر الفضيل باحتمال الاقتراب من رقم المليون وجبة مع حلول عيد الفطر المبارك.

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