محمد بن زايد: استمرار التشاور والتنسيق العربي في صلب توجه الإمارات

المصدر: القاهرة - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، في القاهرة، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تنميتها وتعزيزها، لما فيه مصلحة بلدانهم وشعوبها الشقيقة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن استمرار التشاور والتنسيق العربي، يأتي في صلب توجه دولة الإمارات، وإيمانها الراسخ بأن العمل العربي المشترك في مسائل الأمن والاستقرار والازدهار، يمثل الأساس لنجاح المنطقة في مواجهة التحديات المحيطة بها، إلى جانب البناء على الفرص المتاحة.. مشدداً سموه على أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون العربي، لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها.

ودون سموه على حسابه في «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي فخامة عبدالفتاح السيسي وأخي جلالة الملك عبدالله الثاني في القاهرة.. بحثنا التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم بلداننا والمنطقة ويرسخ أسس السلام والاستقرار فيها».

وتناول اللقاء، تعزيز العمل العربي المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل، في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، وتهدد أمنها واستقرارها.

وتطرق القادة إلى التطورات التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.. مشددين على ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، وتغيير الوضع الراهن، إضافة إلى تجنب التصعيد، وتهدئة الأوضاع.

وأكد القادة حاجة المنطقة إلى السلام والاستقرار والتعاون المشترك، من أجل تفعيل مسارات السلام والتنمية، ودفع عجلتها على مختلف الأصعدة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية اللقاء، الملك عبد الله الثاني، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخراً، متمنيين له دوام الصحة والعافية.. فيما أعرب الملك عبد الله عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة، التي أبداها سموه والرئيس المصري، متمنياً لهما الصحة والسعادة.

وتبادل القادة - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة - التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.. داعين الله عز وجل، أن يعم الخير والاستقرار والسلام، الأمتين العربية والإسلامية، وشعوب العالم أجمع.

واستعرض القادة خلال لقائهم الأخوي، عدداً من القضايا، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، خاصة الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية.. داعين جميع الأطراف المعنية، إلى بذل أقصى الجهود لتسوية النزاع، عبر تغليب الدبلوماسية، ومن خلال الحوار والمفاوضات الكفيلة باستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وعبّروا عن قلقهم إزاء تفاقم الوضع الإنساني المصاحب للأزمة، وضرورة معالجته، من خلال الوصول إلى حل سياسي عاجل.

من جانبه، رحب الرئيس المصري، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبد الله الثاني، ضيفين عزيزين على بلاده.. معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة، على المستويين الرسمي والشعبي.. وأكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البنّاء مع دولة الإمارات والأردن، والانطلاق معاً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية، التي تؤسس لعلاقات ممتدة، وتحقق المصالح المشتركة.

وقد أقام الرئيس المصري، مأدبة إفطار، حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبد الله الثاني.

وحضر المأدبة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وحميد عبيد خليفة أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، ومريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى القاهرة أمس في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبله خلالها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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