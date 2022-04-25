إطلاق حملة «خلك واعي» لترشيد الاستهلاك

المصدر: (الشارقة ـ وام)

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نظمت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ضمن مبادرتها «خلك واعي» لتنمية الوعي بأساليب وسلوكيات الترشيد الصحيحة.. مجموعة من الفعاليات المتميزة بمركز الرحمانية التجاري لاستقطاب فئات المجتمع والتفاعل مع رواد المركز وتوزيع وتقديم النصائح والهدايا والمطبوعات عليهم من خلال منصة تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي خاصة القطاع السكني حول الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه بالإضافة لتسجيل أسماء الأسر الراغبين في الاستفادة من مبادرة خدمة فحص ومراقبة الاستهلاك مجاناً سعياً لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن خططها ورؤيتها الاستراتيجية.

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