«الشارقة الخيرية» تنظم مبادرة «أكبر إفطار جماعي» في نيبال

المصدر: (الشارقةـ وام)

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نظمت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «أكبر إفطار جماعي» في جمهورية نيبال بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، بحضور سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى جمهورية نيبال ومحمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات رئيس وفد الجمعية. وقال محمد حمدان الزري إن المبادرة تتزامن مع احتفاء الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني استذكاراً لمآثر الوالد المؤسس وباني نهضة الاتحاد وتأكيداً على التزام الإمارات بقيم العطاء والعمل الخيري المتجذر في مبادئ الدولة. وشملت المبادرة توزيع 900 وجبة إفطار صائم على الحضور المشمولين من طلبة العلم وأهالي منطقة كتمندو والمناطق المجاورة.

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