حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد تركز على المواطن

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشدد على توفير كل سُبل الدعم لروّاد الأعمال المواطنين، بحيث يكونون محور الخطط التنموية التي تشهدها دبي، والمشاركون في صياغتها ونجاحها، حيث قال سموه: «رؤية وتوجيهات محمد بن راشد، تركز على المواطن، ليس باعتباره محور الخطط التنموية فقط، بل المشارك في صياغتها ونجاحها».

جاء ذلك خلال اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد، أمس، تشكيل «مجلس تجّار حتّا»، الذي يأتي في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتّا، المنبثقة عن «خطة دبي الحضرية 2040»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

دعم

وقال سموه إن «مجلس تجّار حتّا»، الذي يندرج تحت مظلة «غرفة دبي»، سوف يكون بمثابة مساحة لدعم التجّار المواطنين في منطقة حتّا، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في ما بينها، بهدف استثمار الفرص الواعدة التي تستحدثها وتتطلبها مسيرة التنمية، في إطار الخطة الشاملة لتطوير حتّا، والتي ستنجز بسواعد وعقول وخبرة أبنائها.

وأكد سموه ثقته بقدرة وإمكانات التجّار المواطنين في مختلف مناطق دبي، بالمساهمة في الخطط التطويرية الشاملة التي سوف تشهدها دبي خلال المرحلة المقبلة، وقيادة عجلة التنمية الشاملة، ودوّن سموه عبر حسابه على «تويتر»، أمس: «حريصون على توفير البيئة المثالية للشباب وروّاد الأعمال.. نستمع منهم ونشاركهم الأفكار التطويرية، لدعم منظومة اقتصاد الإمارة للخمسين القادمة».

ثقة

وأعرب سموه عن ثقته بإمكانات التجّار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص التي تضمن استمرار مسيرة التنمية في دبي، وتضرب المثل وتصنع القدوة للأجيال المقبلة في مختلف مجالات الأعمال والاستثمار، قائلاً: «نثق بإمكانات التجّار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص النوعية، وابتكار أفكار وأدوات ومشاريع تجارية جديدة، تسهم في رفع تنافسية الإمارة عالمياً».

ونوّه سموه بأن «مجلس تجّار حتّا»، سوف يكون خطوة أولى لمبادرات مشابهة، تكون بمثابة مساحة تتلاقى عندها أفكار التجّار المواطنين، للارتقاء بجودة أعمالهم، بما يصب في صالح نموها، وفي صالح جودة الحياة لإخوانهم المواطنين، وجميع المقيمين بإمارة دبي، وضيوفها الزائرين.

تشكيل المجلس

وتفصيلاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد تشكيل «مجلس تجّار حتّا»، برئاسة مانع أحمد الكعبي، وعضوية أحمد محمد الهاشمي، وخليفة علي البدواوي، وبخيت محمد المقبالي، وماجد خلفان البدواوي، وخليفة سعيد المطيوعي، ومحمد خليفة الكعبي، وخالد عبدالله البدواوي، وخالد علي البدواوي، ليكون أول تشكل للمجلس ضمن توجيه سموه.

فيما يستهدف «مجلس تجّار حتّا»، دعم الاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة لحتّا، وإشراك شبابها في إنشاء وإدارة المشاريع التنموية والسياحية، وتسريع مسيرة النمو في منطقة حتّا الحيوية.

دعم

ويدعم تشكيل «مجلس تجّار حتّا»، إبراز تجّار المنطقة ودعمهم، ونقل المعرفة من التجّار ذوي الخبرة لنظرائهم الجُدد، عبر العديد من الآليات المبتكرة، منها استعراض قصص النجاح، من أجل تحفيز روّاد الأعمال الشباب، وإرشادهم في مشاريعهم الجديدة، وتحفيز رواد الأعمال عموماً في المنطقة على تبادل ومشاركة الموارد المتاحة، وتعريف سكّان المنطقة بتفاصيل أبرز التجّار الإماراتيين وغيرهم، فيما سوف يكون المجلس بمثابة حلقة الوصل بين التجّار والجهات الحكومية، لتطوير منظومة ريادة الأعمال في دبي، ودعم تنافسيتها عالمياً.

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