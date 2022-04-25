مجلس شرطة أبوظبي الرمضاني: حماية أطفالنا مسؤولية مجتمعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت شرطة أبوظبي مجلسها الرمضاني الرابع لعام 2022 بعنوان «حماية أطفالنا... مسؤولية مجتمعية» ضمن الدورة السادسة للمجالس الرمضانية تحت شعار «شرطة أبوظبي.. أمن واستقرار وخدمات مجتمعية متطورة»، والتي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي.

وعقد المجلس افتراضياً عبر تطبيق «تيمز» وتناول المحور الأول الذكاء الاجتماعي في مجتمع دولة الإمارات وتحدثت فيه المقدم الدكتورة مريم محمد البلوشي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمني، وأدار الجلسة المساعد أول حميد عبدالله المزيني الباحث بقسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة، مؤكداً أهمية المجالس الرمضانية في الوصول إلى نتائج لأبرز القضايا المجتمعية والأمنية وتوعية المجتمع بأفضل الأساليب لمواجهتها.

واستعرض الرائد محمد سليمان الشحي من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي أبرز ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة» والذي كفل الحقوق الأساسية للطفل مثل الحقوق الأسرية والثقافية والحماية والإجراءات والتدابير التي تضمن صحته البدنية والعقلية والنفسية والأخلاقية وعدم تعمد الإضرار به ومراعاة الجوانب النفسية منذ ولادته وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال.

وتطرق إلى جهود الإدارة في خدمة المجتمع، مؤكداً الاهتمام بالتعامل مع الحالات المؤثرة سلباً ومن أهم تلك الجرائم القرصنة الإلكترونية والابتزاز والتهديد الإلكتروني وغيرها ونوه بأهمية بناء الثقة لدى الأسرة، وتعزيز كفاءة الأب والأم معاً، حتى يستطيعا معاً قيادة الأسرة بنجاح.

وأكدت الرائد غيداء علي عبدالله من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أهمية حماية الطفل في العالم الافتراضي من مخاطر المحتالين والنصابين عبر الإنترنت وتعليمهم كيفية حماية حساباتهم من الاختراق ووضع رمز سري مختلف لكل حساب وعدم تحميل أي ملفات بدون مسحها من الفيروسات.

وتحدث النقيب يعقوب يوسف الحمادي من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية عن أساليب حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مشيراً إلى جهود شرطة أبوظبي من خلال عدد من إداراتها وأقسامها المعنية بالطفل، ومنها قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال بفروعه المختلفة، التي تتعامل مع كافة الجرائم التي تخص الأطفال بجدية وحزم، باتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستعرض المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عند استخدامهم شبكة الإنترنت، وهي التنمر، الاستدراج من قبل المعتدين الاطلاع على محتوى غير ملائم فقدان التحكم بالبيانات الشخصية والإدمان على الإنترنت، مخاطر تقنية متعلقة بالحاسبات «القرصنة الفيروسات، سرقة المعلومات... وغيرها»، مشيراً إلى دور الوالدين في حماية الأطفال من المخاطر.

وقدم 20 خطوة تساعد في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومنها: تثقيف الطفل والتحدث معه عن فوائد الإنترنت ومخاطره الناتجة عن سوء الاستخدام، إرشاد الطفل بعدم مشاركة بياناته الشخصية مع الآخرين، وتعريفه بأن ليس كل ما ينشر في الإنترنت صحيح وموثوق.

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