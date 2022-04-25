10.5 ملايين درهم خصصتها «دبي الخيرية» للأيتام 2021

المصدر: دبي – رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إحصائية حديثة لجمعية دبي الخيرية عن صرفها 10 ملايين و556 ألف درهم كمخصصات لستة آلاف و664 يتيماً من داخل الدولة وخارجها العام الماضي، ضمن برامج الرعاية الاجتماعية والثقافية التي توفرها الجمعية لهذه الشريحة من المجتمع على مدار العام.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية صرفت 9 ملايين ونصف المليون درهم لستة آلاف و364 يتيماً في 19 دولة، عطفاً على تخصيص نحو مليون درهم لثلاثمئة يتيم داخل الدولة، بالتعاون والشراكة مع الكفلاء والمحسنين.

وقال خالد العلماء، أمين سر الجمعية إن رعاية الأيتام من أهم البرامج الاجتماعية التي يتم بتخصيص ميزانيات سنوية لها لتعزز من أنشطتها لهذه الفئة في المناسبات الوطنية والدينية، لإسعادها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أفرادها من خلال توفير احتياجاتهم المعيشية اليومية منها والموسمية.

وأضاف: مشروع كفالة الأيتام واحد من البرامج الاجتماعية والإنسانية الرئيسية لأية جمعية خيرية، والذي يضاف إلى البرامج والمشاريع الخاصة بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة وللأرامل وللمطلقات ورعاية طلبة العلم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وثمن العلماء مساهمات أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي الكريمة التي تخفف من معاناة وحرمان الأيتام، استجابة لتوجيه القرآن الكريم ودعوة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بإكرام هؤلاء وتعويضهم عن فقد آبائهم، وانتظاراً لثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة.

وأوضح أن «دبي الخيرية» تتواصل مع أيتام «الخارج»، عن طريق اللجان الخارجية المشرفة عليهم، والتي ترسل بدورها تقارير دورية عن أوضاعهم واحتياجاتهم لاطلاع كافليهم على أحوالهم المعيشية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز