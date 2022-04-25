تكريم شرطي لسرعة استجابته مع بلاغ وضبطه الجاني

المصدر: دبي - البيان

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بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قام اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وبحضور اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد تركي عبدالرحمن بن فارس نائب مدير الإدارة العامة للعميات بالوكالة، بتكريم الشرطي أول محمد عبدالواحد حسن محمد من مرتب مركز شرطة البرشاء، لسرعة استجابته مع بلاغ جريمة سرقة محل تجاري، وتمكنه من إلقاء القبض على الفاعل في وقت قياسي، وقبل هروبه من مسرح الجريمة.

وأثنى اللواء الغيثي على جهود الشرطي أول محمد عبدالواحد، وسرعة استجابته مع البلاغ، وتعامله بمهنية مع حادثة السرقة، وإلقائه القبض على الجاني بحرفية عالية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات الجنائية، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

بلاغ

وحول تفاصيل الجريمة، قال العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس: إن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى بلاغاً من صاحب أحد المحال التجارية في منطقة اختصاص البرشاء، يفيد بتعرض محله إلى السرقة من قبل أحد الأشخاص، واستيلائه على ساعات وأجهزة خاصة بتحديد المواقع، وعداد رقمي لقياس المسافات.

ولفت العقيد تركي إلى أن مركز القيادة والسيطرة أبلغ على الفور الدوريات المختصة في منطقة البرشاء، وتلقى الشرطي أول محمد عبدالواحد البلاغ، متحركاً بسرعة إلى موقع المحل، واستطاع مشاهدة السارق وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي، وإعادة المسروقات إلى صاحبها.

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