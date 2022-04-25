شرطة دبي: التبرع بالأموال يكون عبر الجهات الخيرية

المصدر: دبي - البيان

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حثت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع على أهمية التبرع بالمبالغ المالية والصدقات من خلال الجهات الخيرية المُختصة والمعتمدة في الدولة، ضماناً لوصولها لمستحقيها من المُحتاجين، داعيةً إلى عدم إعطاء الصدقات والتبرع بالمبالغ المالية إلى المتسولين الذي يستغلون حرمة الشهر الفضيل للحصول على الكسب المالي بطريقة غير قانونية.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حرصت على توعية أفراد المجتمع منذ بدء شهر رمضان المبارك بأهمية عدم التعاطي مع المتسولين عبر حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، وزعت منذ بداية الشهر الفضيل ملصقات، ونفذت محاضرات توعوية في المساجد على مستوى إمارة دبي، إلى جانب وضع إعلانات متنوعة في الشوارع ومراكز التسوق والجمعيات التعاونية.

وبين أن الحملة أرسلت 76 ألفاً و60 رسالة توعوية إلى متعامليها الخارجيين والداخليين عبر خدمة البريد الإلكتروني، في حين بلغت عدد المشاهدات المواد الإعلامية للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها، 453 ألفاً و38 مشاهدة، منها 181 ألف مشاهدة على تويتر، و137 ألفاً و408 مشاهدات على الفيسبوك، و134 ألفاً و621 مشاهدة على أنستغرام.

مساهمة

وأكد الفلاسي أن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، تأتي في إطار تعزيز مساهمة أفراد المجتمع الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وحثهم على التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الظواهر السلبية التي تخل بأمن المجتمع.

وحث أفراد المجتمع على عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر العطف بسبب مظاهرهم الخادعة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية عدم التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي يرسلها المتسولون عبر التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لخداع الناس.

إبلاغ

ودعا الفلاسي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال على مركز الاتصال 901 أو خدمة عين الشرطة في التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة e-Crime المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة عبر العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وأكد أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول يعاقب مرتكب جريمة التسول المنفرد بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم.

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