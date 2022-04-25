قائد عام شرطة دبي ومدير هيئة الرقابة النووية يبحثان التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

حضور

حضر اللقاء العقيد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد هشام السويدي مدير إدارة أمن المتفجرات، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن جانب الوفد الزائر عايدة الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويوسف الأغبري مدير إدارة الأمن النووي بالإنابة، وعبدالله النعيمي مدير أمن مصادر المشعة، وراشد الفلاحي مدير الشؤون الحكومية.

تواصل

ورحب الفريق عبدالله المري بكريستر فيكتورسن ووفد الهيئة، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، للوصول إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، وأثر هذه الاجتماعات التنسيقية التي تعقد بين القيادة العامة لشرطة دبي، ومختلف الجهات المحلية والاتحادية، في تعزيز العمل المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق تطلعات وأهداف الحكومة.

وأكد كريستر فيكتورسن، حرص الهيئة على التعاون مع شرطة دبي في كافة المواضيع التي تهم الجانبين، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المشتركة، وحرص الهيئة في تطوير هذه العلاقات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بهدف تعزيز التعاون المشترك.

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