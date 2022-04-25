«جمارك دبي» توزّع 10 آلاف وجبة لكسر الصيام ضمن «سواعد الفرضة»

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل جمارك دبي تنفيذ مبادرة «سواعد الفرضة» لكسر الصيام، من خلال توزيع وجبات جاهزة على مستخدمي الطرق الرئيسية مع اقتراب أذان المغرب ضمن حملة خير الأيام الرمضانية التي تطلقها الدائرة للعام الثاني على التوالي.

وتستهدف المبادرة توزيع 10000 وجبة لكسر الصيام بواقع 2500 وجبة أسبوعياً طيلة شهر رمضان المبارك، حيث شارك في توزيع وجبات هذا الأسبوع أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعود حسن علي النصف قنصل عام مملكة البحرين، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، والعقيد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد جمعة سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية المستدامة لجمارك دبي، والتي تدعم الخير وإسعاد فئات المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز