المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر ومن جنوب إيران يصاحبهما رياح شرقية وجنوبية شرقية رطبة ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة تعمل على تطور السحب الركامية الممطرة.

وأوضح المركز أن الدولة تتأثر من ليل يوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الشمال وتدفق السحب من الجنوب الغربي باتجاه الدولة.

وفيما يلي بيان بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

الاثنين والثلاثاء: فرصة تكون السحب الركامية المحلية الممطرة على شرق الدولة وبعض المناطق الداخلية.

من الأربعاء ليلاً إلى الجمعة: غائم جزئي إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة المناطق الغربية والجنوبية من الدولة وتمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر.

والرياح: معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجميع بآخر المستجدات، مناشداً ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز