سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (35) لسنة 2022 بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

نص المرسوم على أن يعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وعضوية كل من:

1. سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

2. سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

3. سعادة الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية.

4. سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

5. سعادة الشيخ سالم بن عبدالرحمن بن سالم القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم.

6. سعادة الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني.

7. سعادة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية.

8. سعادة الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

9. سعادة راشد بن أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري.

10. سعادة خميس بن سالم بن خميس السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى.

11. سعادة عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة.

12. سعادة الدكتور طارق بن سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية.

13. سعادة الدكتور المهندس خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

14. سعادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية.

15. سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

16. سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة.

17. سعادة عبدالله بن علي محيان الكتبي، رئيس هيئة الشارقة الصحية.

18. سعادة سلطان بن عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

19. سعادة علي بن سالم بن عبدالرحمن المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي.

20. سعادة سعيد بن مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم.

21. سعادة خالد بن جاسم بن سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

22. سعادة المهندس علي بن سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة.

23. سعادة المهندس خالد بن بطي بن عبيد المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة.

24. سعادة المهندس يوسف بن خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات.

25. سعادة المستشار الدكتور منصور بن محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

26. سعادة الدكتور سليمان بن عبدالله بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات.

27. سعادة مطر بن أحمد الخشري النقبي، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية.

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