سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الدوائر والهيئات والمجالس الآتية:

1. مكتب سمو الحاكم.

2. الديوان الأميري.

3. الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

4. دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

5. دائرة الأشغال العامة.

6. دائرة التخطيط والمساحة.

7. دائرة التنمية الاقتصادية.

8. دائرة الثقافة.

9. دائرة الخدمات الاجتماعية.

10. دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

11. دائرة الطيران المدني.

12. دائرة العلاقات الحكومية.

13. دائرة المالية المركزية.

14. دائرة الموارد البشرية.

15. دائرة شؤون البلديات.

16. دائرة شؤون الضواحي والقرى.

17. مجلس الشارقة للإعلام.

18. مجلس الشارقة للتعليم.

19. هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

20. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

21. هيئة الشارقة الصحية.

22. هيئة الشارقة للثروة السمكية.

23. هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

24. هيئة الطرق والمواصلات.

25. هيئة شؤون الأسرة.

26. هيئة مطار الشارقة الدولي.

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