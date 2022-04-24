"أدنوك" تقدم 3 ملايين درهم لمبادرة "المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن تقديم 3 ملايين درهم دعماً لحملة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة والتي تقدم الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

وتمثل مساهمة أدنوك التي تعادل ثلاثة ملايين وجبة، إضافة مهمة للمساهمات التي قدمها العديد من الأفراد والمنظمات، للحد من أزمة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان ويسلب حياة 25 ألف إنسان يومياً ويؤثر سلباً على مسارات التنمية في العديد من المجتمعات حول العالم.

وتشكل تبرعات كبرى المؤسسات الإماراتية كشركة "أدنوك" داعماً أساسياً للمبادرة الإنسانية ومسرّعاً لتحقيقها أهدافها الإنسانية في توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين، وخاصة من الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تفتخر "أدنوك" بدعم مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث تجسد هذه المبادرة قيم دولة الإمارات المتمثلة في الأخوة الإنسانية والعطاء وترسيخ مبادئ ونهج الخير والإحسان والتعاطف، وهي كذلك شهادة على التزامنا الراسخ بمسؤولياتنا الإنسانية والاجتماعية ومد يد العون إلى المحتاجين.

وأضاف: بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وقيم العطاء التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في قلوب وعقول أبناء الإمارات، تواصل الدولة قيادة المبادرات الإنسانية السخية والمؤثرة التي تعود بالفائدة على العديد من المجتمعات حول العالم.

ويسهم التبرع الذي قدمته "أدنوك" في تأمين المكونات اللازمة لإعداد وجبات تُقدم بصيغة مواد غذائية أساسية وطرود تموينية تشبع الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة.

وتواصل مبادرة "المليار وجبة" تلقي التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، والاشتراك الشهري حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة عبر إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات"، والتبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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