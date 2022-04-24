طقس الإمارات المتوقع غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً غرباً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف - متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:23 الثاني عند الساعة 08:50 والجزر الأول عند الساعة 1815: والجزر الثاني عند 34:03.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والمد الثاني عند الساعة 21:06 والجزر الاول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 26 60 15 دبي 40 25 70 15 الشارقة 38 22 60 15 عجمان 36 25 70 20 أم القيوين 38 21 65 20 رأس الخيمة 39 20 55 15 الفجيرة 36 25 80 25 العين 40 25 45 15 ليوا 41 21 65 10 الرويس 35 21 75 20 السلع 34 20 80 20 دلما 36 25 80 20 طنب الكبرى 35 25 85 25 طنب الصغرى 35 25 85 25 أبو موسى 35 25 85 25 .

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