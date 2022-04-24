«كهرباء دبي» ترعى حملة «أفطر» لإطعام 100 ألف شخص يومياً

المصدر: دبي - البيان

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تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها للدورة العاشرة من حملة «أفطر»، إحدى مبادرات حملة «رمضان أمان» التابعة لجمعية الإحسان الخيرية في عجمان، والهادفة إلى توزيع 100,000 وجبة إفطار يومية على الأسر المتعففة طيلة شهر رمضان المبارك. ويشارك عدد كبير من موظفي الهيئة المتطوعين في توزيع الوجبات على الأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم المكفولين لدى الجمعية، باستخدام مركباتهم الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات المعنية للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19».

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجهود جمعية الإحسان الخيرية وحرصها على إبراز ثقافة الخير والعطاء والتعاضد المتجذرة في المجتمع الإماراتي الأصيل، وتقديم أبهى الصور عن القيم السامية للدين الإسلامي الحنيف، والمبادئ النبيلة لشهر رمضان الفضيل، شهر التسامح والعبادة والبر والإحسان.

وأضاف معالي الطاير: «تسير الهيئة على نهج البذل والعطاء الذي غرسه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث تأثير مستدام من خلال تقديم الدعم ورد الجميل للمجتمع بشكل عام، وإعلاء التطوع والتلاحم المجتمعي كقيمة إنسانية نبيلة. وتسعى الهيئة إلى أن تكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، من خلال إطلاق ورعاية عدد من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة لدعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في الدولة».

من جانبها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «تبنت الهيئة منذ البداية استراتيجيات واضحة للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع، وتحقيق سعادته ودعم التنمية المجتمعية. وقد أطلقت الهيئة 380 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2021، استفاد منها 36,514,842 شخصاً في دولة الإمارات وخارجها، وسجل موظفو وموظفات الهيئة 162,493 ساعة تطوعية خلال هذه الفترة».

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