سهيل المزروعي يثمن المبادرات الخيرية والإنسانية لوزارة الطاقة والبنية التحتية

المصدر: دبي - وام

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ثمن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، المبادرات الخيرية والإنسانية التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك وتفاعل الموظفين معها وتشجيعهم على مواصلة مسيرة البذل والعطاء اقتداءً بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمشاركة في دعم مبادرة «المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن الكل شريك في هذه المبادرة التي تؤكد ريادة الإمارات ونبل رسالتها.

جاء ذلك خلال السحور الجماعي الدوري الذي نظمته الوزارة لموظفيهما في فندق «جراند حياة» بدبي، وسط أجواء رمضانية مميزة تعكس قيم الشهر الفضيل في المحبة والخير وتعزز التواصل بين الموظفين لدعم مسيرة التطور والنجاح.

حضر السحور الجماعي المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، ومسؤولو الوزارة وموظفوها.

وأكد معالي المزروعي دور هذه اللقاءات في تعزيز الروابط الاجتماعية، معرباً عن فخره بالعمل مع كوكبة من الموظفين المتميزين القادرين على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير خدمات تفوق تطلعات المتعاملين وتخدم أفراد المجتمع وتحقق السعادة وجودة الحياة، وتعكس مسيرة النجاح والإنجازات التي حققتها الوزارة طوال السنوات الماضية، وتسهم في دعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وريادتها العالمية في مختلف المجالات، وخاصة المرتبطة باختصاصات الوزارة.

وقال معاليه: نستهدف مواصلة العمل الجاد على تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات لتطوير منظومة خدمة المتعاملين وتوفير قنوات الخدمة بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المجتمع، موضحاً أن تقديم خدمات تفوق التوقعات تقع على رأس أولويات وزارة الطاقة والبنية التحتية وضمن خططها الاستراتيجية.

وأضاف: أنتم شركاء في الإنجازات المتميزة التي حققتها الدولة خلال مسيرتها.. واليوم نقف جميعنا كل في منصبه صفاً واحداً.. ونعمل معاً كفريق واحد، في سبيل رفعة الدولة وترسيخ مكانة الإمارات التي باتت اليوم إحدى أكثر دول العالم نمواً وتطوراً وازدهاراً، ولتكون بفضل ذلك منارة حضارية يشار إليها بالبنان ولتشكل نموذجاً عالمياً يحتذى.

وذكر أن الاستثمار في الشباب كان ولا يزال أحد ثوابت ومرتكزات سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية المنبثقة عن سياسة حكومة الإمارات، والذي بدوره يشكل خريطة طريق للعمل الحكومي.. ونحن في الوزارة نضع نصب أعيننا تفعيل وتعزيز مكانة ودور الكفاءات الشابة التي تمثل الرهان الحقيقي في عملية التنمية المستدامة لحكومات المستقبل التي تتطلع لتحقيق الريادة والتميز العالمي.

جهد

وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب والجاد وتضافر الجهود وتسخير كل الإمكانات والموارد للحفاظ على المكتسبات وتسريع وتيرة التنمية الشاملة التي تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً للانطلاقة نحو الخمسين عاما المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الفرص والتحديات وخطط العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، التي تستند في مجملها إلى التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات ومواكبتها للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

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