شرطة دبي و«عيسى القرق الخيرية» توزعان بطاقات ممغنطة على أسر النزلاء

المصدر: دبي - وام

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منحت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وبالتعاون مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، بطاقات ممغنطة من المؤسسة، على أسر النزلاء والنزيلات المستحقين، حرصاً على إعانتهم في شهر رمضان المبارك، وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن أعمال الخير والعطاء تكثر في أيام شهر رمضان المبارك، ويُسارع فيها فاعلو الخير والمؤسسات الخيرية إلى فك كرب المتعسرين ومساعدة المحتاجين، منوهاً بأن الحض على فعل الخير والتبرع، وترسيخ قيم العطاء والإيثار في المجتمعات، يتطلب عملاً تكاملياً منظماً بين كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى حرص شرطة دبي على إبرام اتفاقيات تعاون، ومضاعفة جهودها في الأعمال الإنسانية، اقتداءً بتوجهات القيادة الرشيدة والحكومة الساعية إلى فعل الخير، وإطلاق المبادرات والحملات الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وتوجه اللواء الشمالي بالشكر إلى مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، نظير مبادراتها الخيرية المستمرة، وسعيها في كل عام لتخفيف العبء عن أسر النزلاء والنزيلات، معبراً عن امتنانه وتقديره للأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة على الدوام.

بدورها، قالت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية: «إن القرق الخيرية» دائماً ما تحرص على التبرع لفك كربة المسجونين، لما له من هدف نبيل ووقع مطمئن على أطفالهم وأسرهم، موضحة أن الشراكة مع شرطة دبي تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم المعسرين مادياً بإمارة دبي، وتتكفل المؤسسة بتقديم العديد من المساعدات، مثل كفالة نزيل، وشراء مستلزمات طبية، وشراء تذاكر سفر، وسداد مبالغ مالية للمُعسرين، وملابس واحتياجات أطفال النزيلات، وسداد مصاريف مدرسية وجامعية، وغيرها.

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