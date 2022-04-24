محمد بن راشد يعتمد حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "اعتمدنا اليوم حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم تضم مساكن وأراضٍ لـ 4610 مستفيد .. كما اعتمدنا إنشاء مجمع سكني متكامل بالخوانيج يضم 1100 فيلا سكنية .. ملف الإسكان هو ملف شخصي أتابعه بنفسي .. كل عام وشعبنا بخير .. وكل عام وبلادنا بألف خير ".

#محمد_بن_راشد: اعتمدنا اليوم حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم تضم مساكن وأراضٍ ل4610 مستفيد .. كما اعتمدنا إنشاء مجمع سكني متكامل بالخوانيج يضم 1100 فيلا سكنية .. ملف الإسكان هو ملف شخصي أتابعه بنفسي .. كل عام وشعبنا بخير .. وكل عام وبلادنا بألف خير .. pic.twitter.com/BeG4AWIxYn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 24, 2022

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