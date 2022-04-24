مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي

المصدر: البيان

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اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي، والتي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد ومركزاً جديداً لإيداع الوصايا في الدولة، وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "في المبادىء الثمانية لدبي التي وضعها محمد بن راشد يقول: "العدل دولة وقوة وعزة، وضمان استقرار وازدهار.. ولا أحد فوق القانون في دبي"

وأضاف سموه "هذا منهجنا في كافة محاكمنا في دبي.. ونجدد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة.. وناجزة.. وكاملة ..للجميع بإذن الله.. والله الموفق".

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