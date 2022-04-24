عبدالرحيم الزرعوني يتبرع بمليون درهم للمبادرة

المصدر: (دبي - وام)

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تبرع رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني بمليون درهم لحملة «المليار وجبة»، دعماً للمبادرة الأكبر في المنطقة التي أطلقتها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإغاثة المحتاجين، وتوفير العون الغذائي للأقل حظاً في 50 دولة حول العالم. وتمكّن مبادرة «المليار وجبة» الراغبين في دعم العمل الخيري والإنساني والمجتمعي من الأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال من مساندة أهداف المبادرة الرامية إلى توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات إلى المحتاجين من الأفراد والأسر في المجتمعات الأقل حظاً التي تغطيها المبادرة.

ويعاني العالم اليوم من تحديات كثيرة وفي طليعتها الجوع.

وتمثل الحملة لإطعام الجوعى في 50 دولة روح الشهر الفضيل وتترجم قيمه على أرض الواقع.

وتشكل حملة «المليار وجبة» بحجمها سابقة في المنطقة، وتأتي جزءاً من جهود الدولة للحد من الجوع والفقر وسوء التغذية في العالم العربي بشكل خاص، ولدعم الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المجتمع العالمي، لإنهاء كل أشكال سوء التغذية في العالم بحلول العام 2030، إذ يهدد الجوع حياة أكثر من 800 مليون شخص منهم 52 مليوناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب عبدالرحيم الزرعوني عن فخره للمساهمة في إنجاح هذا العمل الإنساني، وقال: حملة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بداية شهر رمضان المبارك، فرصة لكل الأفراد والمؤسسات لعمل الخير في شهر الخير، ومساهمتنا في هذه الحملة شرف لنا وتعبير عن التزامنا كجزء من هذا المجتمع، إلى جانب دولتنا الكريمة، في حملة خيرية إنسانية ملهمة ترسخ مكانة الإمارات على خارطة الدول الرائدة التي تلتزم مسؤولياتها تجاه الآخرين ممّن يحتاجون للعون، في مختلف أنحاء العالم. وقد عوّدتنا قيادتنا الرشيدة دائماً على أن تكون في الطليعة بعمل الخير وإطلاق المبادرات التي ترسخ قيم العطاء والتضامن التي أرساها أجدادنا.

وتستقبل المبادرة التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة، هي: الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم، أو التبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، عبر إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات»، أو التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

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