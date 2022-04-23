"داماك الخيرية" تتبرع بـ 5 ملايين درهم لمبادرة "المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية عن تبرّعها بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لإغاثة المحتاجين في 50 دولة .

ويأتي هذا التبرع في سياق جهود المؤسسة المتعددة لتحسين الحياة، ومساندة المعسرين، إضافة إلى دعمها العمل الخيري والإنساني مثل مبادرات التعليم التأسيسية وتنمية المهارات التي تعالج احتياجات المجتمعات التي تعمل داماك في أوساطها.

وتهدف مبادرة " المليار وجبة " التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، إلى مساندة الفئات الأكثر حاجة في عشرات الدول حول العالم، وذلك من خلال توفير دعم غذائي للفقراء والمعوزين، انطلاقًا من رسالة العطاء في الشهر الفضيل، وكون إطعام الطعام من أفضل الصدقات.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك : " تؤكد مبادرة المليار وجبة حرص دولة الإمارات الكبير على دعم كافة القضايا والمبادرات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وتمثل مبادرة هذا العام امتداداً لحملة الـ 100 مليون وجبة التي حققت أهدافها بنجاح العام الماضي، لترسخ من مكانة الدولة في دعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات الإنسانية. إن توسيع نطاق هذه الحملة من شأنه أن يعود بالنفع والخير على أعداد متزايدة من المحتاجين في مختلف أنحاء العالم ".

وأضاف سجواني : " بما أننا ننتمي إلى عالمٍ واحد، يتعين علينا العمل معاً لدعم ورعاية جيل المستقبل لينعم بحياة كريمة ومستقبلٍ أكثر إشراقاً. إننا في دولة الإمارات نسترشد خطانا من قيادتنا الرشيدة، التي تبدي التزاماً جاداً إزاء قيم العطاء والتضامن مع الآخرين. لذا أشعر بفخرٍ كبير لدعم هذه المبادرة النبيلة والإنسانية بالنيابة عن مؤسستي ".

وتُضاف مساهمة مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية إلى تبرعات الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات المهتمة بأعمال الخير، وتولي أهمية لتوفير الأمن الغذائي للجوعى والذين يعانون من سوء التغذية بسبب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة. ولا تقتصر هذه المشاركة الواسعة على تعزيز مساعي دولة الإمارات الخيرية حول العالم، بل تندرج أيضًا ضمن تحقيق أهداف الأمم المتحدة الآيلة إلى التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها هدف القضاء على الجوع في العالم.

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.



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