رأس الخيمة تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 6 مايو

المصدر: وام

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اعتمدت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة عطلة عيد الفطر المبارك لمدة 9 أيام اعتبارا من يوم السبت 30 أبريل الجاري وحتى يوم الجمعة 6 مايو المقبل على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الإثنين 9 مايو المقبل، وذلك مع مراعاة الجهات الحكومية التي تتطلب طبيعة عمل بعض الفئات الوظيفية فيها ترتيبات دوام خاصة.

ورفعت دائرة المواد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.



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