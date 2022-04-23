«بيت الخير» تخطط للتوسع في المشاريع والمبادرات

المصدر: (دبي - وام )

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أكد عابدين طاهر العوضي، المدير العام لجمعية بيت الخير أن الجمعية تخطط للتوسع في المشاريع والمبادرات بقدر ما تسمح به الموارد المالية وتتطلع لاستدامة الموارد الخيرية، واستدامة العطاء لأكثر الناس حاجة.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات: أطلقنا استراتيجيتنا الجديدة للأعوام 2022 - 2026، والتي تهدف إلى الارتقاء بالنمو الإنساني كماً ونوعاً، ومواكبة الجهود المجتمعية الرامية لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، ومختلف الفئات الضعيفة في المجتمع، ونسعى لتحقيق الاستدامة الخيرية المنشودة من خلال زيادة الأوقاف، التي تأمل الجمعية أن تشكل في المستقبل 50% من إيرادات «بيت الخير».

وقد بدأنا بهذا التوجه مبكراً ونطوره باستمرار، وبلغ عدد الأوقاف حتى الآن 23 وقفاً عاملاً، آخرها كان وقف الكرامة في برّ دبي، الذي يعد أكبر أوقاف الجمعية، ووقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي في عجمان، وتستعد الجمعية لتسلّم وقف آخر على وشك التشطيب والإنهاء، وهو وقف النهدة الثاني في دبي، والذي يمكن تشغيله واستثماره في النصف الثاني من هذا العام. وأضاف: منذ البداية وضعنا لحملتنا الرمضانية «لنكن من المحسنين» هدفاً وهو جمع ما يقارب 45 مليون درهم ولكن عطاء الحملة في رمضان مرتبط بحجم عطاء المحسنين والداعمين الذين عودونا دائماً التفاعل والاستجابة والدعم.

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