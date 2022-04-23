خليفة بن طحنون يعزي في وفاة والد الشهيد محمد الجنيبي

المصدر: أبوظبي- وام

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قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، سالم صالح عبدالله الجنيبي، والد الشهيد محمد سالم صالح الجنيبي، في مجلس المشرف في مدينة أبوظبي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء، عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتقبله قبولاً حسناً في هذا الشهر الفضيل ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

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