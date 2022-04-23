تخصيص 9 مايو للاحتفال بــ«يوم الإمارات الطبي»

المصدر: (دبي ـ وام)

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أعلنت جمعية الإمارات الطبية أن دولة الإمارات خصصت يوم التاسع من مايو من كل عام 9 للاحتفال بـ«يوم الإمارات الطبي» تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة، حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتحمل في طياتها الشكر والتقدير والامتنان للطواقم الطبية.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس الوزاري للتنمية في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 يونيو 2021 على اعتماد التاسع من مايو من كل عام ليكون «يوم الإمارات الطبي» وتنظم هذه المبادرة من قبل جمعية الإمارات الطبية وبدعم من وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة - أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية ومجموعة «برجيل» ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت جمعية الإمارات الطبية أن الاحتفال بـ«يوم الإمارات الطبي» سيقام تحت شعار «الإمارات تقدركم»، مؤكدة أن هذا الشعار يدل على أن دولة الإمارات تقدر كافة الكوادر الطبية بمختلف فئاتها الذين أثبتوا كفاءة في العمل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.

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