تدشين المنصات الرقمية بمراكز الشرطة الشاملة في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الشرطية لإسعاد الجمهور من خلال حصر جميع الخدمات الشرطية في منصة موحدة موثوقة يستطيع المتعامل من خلالها الحصول على جميع خدمات وزارة الداخلية عامة، وشرطة رأس الخيمة خاصة عبر استخدام القنوات الرقمية المعتمدة وهي التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية للوصول لأكثر من خدمة سواء كانت جنائية أو مرورية، أو غيرها من الخدمات في مكان واحد، وبالتالي ضمان توظيف ممكنات الشرطة الرقمية لتحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال تدشينه المنصات الرقمية التي تم تفعيلها أمس في جميع مراكز شرطة رأس الخيمة الشاملة مثل مركز شرطة المدينة الشامل والدقداقة والمعمورة والجزيرة الحمراء والنقاط الأمنية التابعة لها مثل كدرة ومسافي واذن، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد عبد الله منخس مدير عام العمليات الشرطية.

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